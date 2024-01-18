كأس أمم إفريقيا: المغرب يحقق أول فوز للعرب وتعادل الكونغو وزامبيا

MENAFN - Palestine News Network ) أبيدجان/PNN- كشّر المغرب رابع كأس العالم 2022 عن أنيابه مبكرا بفوز سهل على تنزانيا المنقوصة 3-0 الأربعاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

سجّل لاعب الشباب السعودي القائد رومان سايس (30)، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي (77) ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري (80) ثلاثية المغرب.

ونجا المغرب من كبوات الكبار أمام المنتخبات الصغيرة، كما حقّق الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة اذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 في المئة.

ولعبت تنزانيا منقوصة لأكثر من 20 دقيقة بعد طرد لاعب شاختار دونتيسك الأوكراني نوفاتوس ميروشي لتحصله على بطاقتين صفراوين للخشونة (70)، وهو ما استغله المغرب أحسن استغلال فزاد من غلته وأحرز هدفين.

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة بعد عامي 1980 و2019 (تعادل وست هزائم في سبع مباريات).

وفي مباراة ثانية ضمن نفس المجموعة، تعادلت جمهورية الكونغو مع زامبيا بهدف لمثله.

وافتتحت زامبيا التسجيل عن طريق كينجس كانغوا (23)، قبل أن تتعادل الكونغو بعد أربع دقائق عن طريق يوان ويسا.

في الجولة المقبلة، تلعب المغرب مع جمهورية الكونغو في 21 الشهر الحالي، فيما تلعب تنزانيا أمام زامبيا.



