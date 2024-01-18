كأس أمم إفريقيا: المغرب يحقق أول فوز للعرب وتعادل الكونغو وزامبيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أبيدجان/PNN- كشّر المغرب رابع كأس العالم 2022 عن أنيابه مبكرا بفوز سهل على تنزانيا المنقوصة 3-0 الأربعاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.
سجّل لاعب الشباب السعودي القائد رومان سايس (30)، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي (77) ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري (80) ثلاثية المغرب.
ونجا المغرب من كبوات الكبار أمام المنتخبات الصغيرة، كما حقّق الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.
وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة اذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 في المئة.
ولعبت تنزانيا منقوصة لأكثر من 20 دقيقة بعد طرد لاعب شاختار دونتيسك الأوكراني نوفاتوس ميروشي لتحصله على بطاقتين صفراوين للخشونة (70)، وهو ما استغله المغرب أحسن استغلال فزاد من غلته وأحرز هدفين.
وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة بعد عامي 1980 و2019 (تعادل وست هزائم في سبع مباريات).
وفي مباراة ثانية ضمن نفس المجموعة، تعادلت جمهورية الكونغو مع زامبيا بهدف لمثله.
وافتتحت زامبيا التسجيل عن طريق كينجس كانغوا (23)، قبل أن تتعادل الكونغو بعد أربع دقائق عن طريق يوان ويسا.
في الجولة المقبلة، تلعب المغرب مع جمهورية الكونغو في 21 الشهر الحالي، فيما تلعب تنزانيا أمام زامبيا.
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