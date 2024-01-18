باكستان تشن غارات داخل إيران: مقتل 7 على الأقل

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN- سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ“أهداف إرهابيّة” في باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ“انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان”.

وقالت وزارة الخارجيّة الباكستانيّة في بيان إنّ“باكستان نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة”، مضيفةً أنّ“عددا من الإرهابيّين قد قُتِلوا”.

وأعلن مسؤول استخباري باكستاني أنّ الجيش الباكستاني نفّذ ضربات خلال الليل في إيران.

وقال المصدر الاستخباري الكبير غير المخوّل تقديم معلومات لوسائل الإعلام“يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران”، مضيفا أنّ بيانا حكوميا سيصدر في وقت لاحق.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في سيستان بلوشستان أن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية، وقتلت 7 أشخاص.

وأضاف المسؤول أن ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في أحد الانفجارات، موضحا أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.



(وكالات)