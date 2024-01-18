بن غفير يتحدث عن اليوم التالي للحرب بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الرؤية لليوم التالي للحرب في غزة“يجب أن تكون باستمرار السيطرة على القطاع وتشجيع الهجرة الطوعية وقتل يحيى السنوار”.
وأشار بن غفير إلى أن "التسوية السياسية لن تحقق الأمن لإسرائيل وسيتكرر ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأضاف بن غفير "يجب ألا نسمح بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل لأن عودتهم تشكل خطرا علينا"، لافتا إلى أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "الاختيار بين طريق بيني غانتس (الوزير بمجلس الحرب) ويائير لبيد (زعيم المعارضة) وفرضيته القديمة وبين طريقنا الذي يهدف إلى الحسم والنصر"، وفق قوله.
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