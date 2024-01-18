الكنيسة الأرمنية في فلسطين تبدأ إحياء شعائرها الدينية بعيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تبدأ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، التي تسير حسب التقويم الأرمني في فلسطين، اليوم الخميس، إحياء شعائرها الدينية، بعيد الميلاد المجيد.
وسيصار على بلاط ساحة المهد عند الظهيرة، استقبالا لموكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، نورهانمانوغيان حسب الستاتيكو المتبع، من القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي محمد أبو الرب، وقائد بيت لحم العميد ناضر عمر وأبناء الرعية.
وبهذا سيكون ختام أعياد الميلاد المجيدة بعد التقويمين الغربي والشرقي.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة بيت لحم المقدم سامر أبو سرور لمراسلنا، إنه حسب الخطة الأمنية تم منذ الصباح الباكر نشر عدد من أفراد الشرطة عند دوار العمل الكاثوليكي، وعلى امتداد شارعي النجمة وراس افطيس وساحة المهد، لتنظيم وصول الموكب.
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