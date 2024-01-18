الكنيسة الأرمنية في فلسطين تبدأ إحياء شعائرها الدينية بعيد الميلاد المجيد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تبدأ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، التي تسير حسب التقويم الأرمني في فلسطين، اليوم الخميس، إحياء شعائرها الدينية، بعيد الميلاد المجيد.

وسيصار على بلاط ساحة المهد عند الظهيرة، استقبالا لموكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، نورهانمانوغيان حسب الستاتيكو المتبع، من القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي محمد أبو الرب، وقائد بيت لحم العميد ناضر عمر وأبناء الرعية.

وبهذا سيكون ختام أعياد الميلاد المجيدة بعد التقويمين الغربي والشرقي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة بيت لحم المقدم سامر أبو سرور لمراسلنا، إنه حسب الخطة الأمنية تم منذ الصباح الباكر نشر عدد من أفراد الشرطة عند دوار العمل الكاثوليكي، وعلى امتداد شارعي النجمة وراس افطيس وساحة المهد، لتنظيم وصول الموكب.



