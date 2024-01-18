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مطلوب حراس ومراسلين وسائقين .. فرص توظيف حكومية

1/18/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبلديات عن وظائف شاغرة .
حيث اعلنت بلدية السرحان وبلدية منشية بني حسن عن حاجتهم لتعيين حراس ومراسلين و سائقي مركبات من ناجحي الثانوية العامة .
ووفقا للتفاصيل التالية :







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