مطلوب حراس ومراسلين وسائقين .. فرص توظيف حكومية

مطلوب حراس ومراسلين وسائقين .. فرص توظيف حكومية
التاريخ
1/18/2024 2:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبلديات عن وظائف شاغرة .
حيث اعلنت بلدية السرحان وبلدية منشية بني حسن عن حاجتهم لتعيين حراس ومراسلين و سائقي مركبات من ناجحي الثانوية العامة .
ووفقا للتفاصيل التالية :
MENAFN18012024000208011052ID1107736303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.