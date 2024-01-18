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بن غفير يتحدث عن اليوم التالي للحرب بغزة

1/18/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الرؤية لليوم التالي للحرب في غزة "يجب أن تكون باستمرار السيطرة على القطاع وتشجيع الهجرة الطوعية وقتل يحيى السنوار"، مشيرا إلى أن "التسوية السياسية لن تحقق الأمن لإسرائيل وسيتكرر ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".


وأضاف بن غفير "يجب ألا نسمح بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل لأن عودتهم تشكل خطرا علينا"، لافتا إلى أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "الاختيار بين طريق بيني غانتس (الوزير بمجلس الحرب) ويائير لبيد (زعيم المعارضة) وفرضيته القديمة وبين طريقنا الذي يهدف إلى الحسم والنصر"، وفق قوله.

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