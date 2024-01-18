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قطر ترفع سعر خام الشاهين تسليم آذار المقبل

1/18/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت شركة قطر للطاقة رفع سعر خامها النفطي ( خام الشاهين) تسليم آذار المقبل، وذلك بفضل تحسّن الطلب.
ووفقاً للبيانات، زاد سعر الخام القطري ( شاهين ) تسليم آذار، 0.88 دولاراً للبرميل ليقترب من 1.8 دولاراً للبرميل.
وتعززت مؤشرات النفط الخام في الشرق الأوسط في كانون الثاني، مع زيادة طلبيات شركات التكرير تحسبا لزيادة الطلب، في حين أدت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من عدم وجود مؤشر على تعطل الإمدادات حتى الآن.

وتم تحديد السعر الآجل بعد أن باعت قطر للطاقة 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل في آذار عبر مناقصة شهرية.

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