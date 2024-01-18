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وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته إلى فرنسا لأسباب أمنية

1/18/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ألغى زيارته إلى فرنسا "لأسباب أمنية".


وقالت الوكالة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، إن عميروف ألغى زيارته إلى فرنسا التي كانت مقررة اليوم الخميس "لأسباب أمنية".


وذكرت الأنباء في وقت سابق أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيجتمع في باريس مع عميروف اليوم الخميس خلال مؤتمر "تحالف المدفعية"، أحد مجموعات العمل التابعة لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
يشار إلى أن عميروف سيحضر "مؤتمر تحالف المدفعية" عبر الفيديو.

RT

MENAFN18012024000208011052ID1107736300

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