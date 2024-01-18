انخفاض على سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم

انخفاض على سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم
التاريخ
1/18/2024 2:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس 30 قرشا ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.9 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.2 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.4 دينارا للشراء منهم
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