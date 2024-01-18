المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية، بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.



وبحسب الإصدار رقم (04) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تُستحق في 21 كانون الثاني 2027.



وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، فيما سيكون تاريخ التسوية في 21 كانون الثاني الجاري.

