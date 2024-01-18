المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية، بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (04) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تُستحق في 21 كانون الثاني 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، فيما سيكون تاريخ التسوية في 21 كانون الثاني الجاري.
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