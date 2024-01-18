Thursday, 18 January 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا

1/18/2024 2:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضمان موافقة الكونغرس على استمرار المساعدات لأوكرانيا مؤكدا أهمية متابعة وجهة المليارات المصروفة على ذلك، ورسم استراتيجية واضحة لهذا الدعم.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال موافقة مجلس النواب على تقديم المساعدة لأوكرانيا قال جونسون في حديث لقناة CNN: "سنرى".


وأضاف أنه يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحدد استراتيجية للعمل في أوكرانيا وأهدافها النهائية، وتضمن الإشراف على الأموال المصروفة لكييف، إضافة إلى إجراء إصلاح جذري في منظومة الهجرة.

RT

MENAFN18012024000208011052ID1107736296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث