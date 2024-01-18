جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضمان موافقة الكونغرس على استمرار المساعدات لأوكرانيا مؤكدا أهمية متابعة وجهة المليارات المصروفة على ذلك، ورسم استراتيجية واضحة لهذا الدعم.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال موافقة مجلس النواب على تقديم المساعدة لأوكرانيا قال جونسون في حديث لقناة CNN: "سنرى".
وأضاف أنه يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحدد استراتيجية للعمل في أوكرانيا وأهدافها النهائية، وتضمن الإشراف على الأموال المصروفة لكييف، إضافة إلى إجراء إصلاح جذري في منظومة الهجرة.
RT
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