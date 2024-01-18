الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى. وهو ما ينفي مزاعم الاحتلال من أن حركة حماس تستخدم مستشفيات القطاع لأغراض عسكرية ومراكز قيادة.
وذكر منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين في هذا المجال وكذلك المرضى.
وأشار إلى أن المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يضطرون حاليًا إلى الفرار من المستشفيات.
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