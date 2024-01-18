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الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى

1/18/2024 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى. وهو ما ينفي مزاعم الاحتلال من أن حركة حماس تستخدم مستشفيات القطاع لأغراض عسكرية ومراكز قيادة.


وذكر منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين في هذا المجال وكذلك المرضى.


وأشار إلى أن المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يضطرون حاليًا إلى الفرار من المستشفيات.


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