اليابان تشهد إنجازاً سياحياً بعدد قياسي من الزوار في ديسمبر

(MENAFN
) في تطور ملحوظ لعملية الانتعاش ما بعد الجائحة، شهدت اليابان تحقيقاً هاماً حيث استقبلت عدداً قياسياً من السياح في ديسمبر، مما يُظهر نجاح البلاد البارز في التغلب بسرعة على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19, وأظهرت البيانات التي نشرتها منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير, أن تدفق الزوار الأجانب، سواء للأعمال أو للترفيه، بلغ 2.73 مليون شخص في الشهر الماضي، وهو زيادة ملحوظة عن 2.44 مليون شخص سُجِّلوا في نوفمبر.
كما شكلت الأرقام لشهر ديسمبر ذروة فريدة في وصول السياح، حيث ارتفعت بنسبة تقريبية ثمانية في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة الملاحظة في عام 2019, وأفادت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن البلاد استضافت خلال كامل عام 2023 أكثر من 25 مليون سائح، مما يبرز انتعاشًا قويًا في قطاع السياحة.
كذلك شهد منظر السياحة في اليابان فترة توقف تجاوزت عامين خلال الجائحة، مع فرض إجراءات حدود صارمة, ومع ذلك، اكتسبت عملية الانتعاش السريعة في مجال السياحة زخمًا مع تخفيف الحكومة للقيود والسماح للمواطنين من مختلف البلدان بالدخول دون الحاجة إلى تأشيرة, وساهم هذا القرار الاستراتيجي في إحياء جاذبية اليابان كوجهة مفضلة، مما يعكس مرونة صناعة السياحة في مواجهة تحديات عالمية لم يسبق لها مثيل.
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