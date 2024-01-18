سوق العقارات في بريطانيا يسجل بداية قوية هذا العام مع زيادة ملحوظة في الأسعار

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، شهدت أسعار المنازل العادية في المملكة المتحدة زيادة كبيرة تقارب 4,500 جنيه هذا الشهر، مما يشير إلى بداية متفائلة لقطاع العقارات, ووفقًا لبيانات من موقع العقارات "رايتموف"، يبلغ السعر الطلبي المعتاد لعقار في المملكة المتحدة الآن 359,748 جنيهًا إسترلينيًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق, وعلى الرغم من الانخفاض في المقارنة السنوية، يتوقع الخبراء بيئة أكثر استقرارًا وإيجابية للمشترين في عام 2024.
كما تكشف البيانات من "رايتموف" أن عدد المنازل الجديدة المُدرجة للبيع حاليًا أعلى بنسبة 15 بالمئة من نفس الفترة في عام 2023, وهذه الزيادة في العرض تتجاوز زيادة الطلب بنسبة 5 بالمئة وفقًا لتقرير وكالة للأنباء, وعلى الرغم من أن التضخم الشديد الذي شهدناه في العام السابق يبدو أنه يتراجع، إلا أن سوق العقارات ليس معزولًا عن التأثير المستمر لأسعار الفائدة المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة، مما يؤثر على قوة شراء المشترين المحتملين.
كذلك أوضح تيم بانيستر، مدير العقارات في "رايتموف"، أن عددًا متزايدًا من البائعين يدخلون السوق بثقة متزايدة في التسعير. ومع ذلك، حذر البائعين من أن يتأثروا بشكل زائد بحماسة رأس السنة عند تحديد الأسعار, واعترف بانيستر بأن النشاط المتزايد للمشترين يبرر بعض الثقة المتزايدة بين البائعين، ولكنه أكد أن الحفاظ على نهج واقعي في تحديد الأسعار يظل أمرًا حاسمًا لأولئك الراغبين في جذب المشترين, وتشكل ديناميات سوق العقارات في المملكة المتحدة، التي تتأثر بعوامل اقتصادية متنوعة، منظرًا معقدًا مع تقدم العام.
MENAFN18012024000045015682ID1107736182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.