إنتاج الصناعات في أمريكا يشهد زيادة مفاجئة في ديسمبر

(MENAFN
) سجلت الولايات المتحدة زيادة طفيفة في إنتاج الصناعات خلال ديسمبر على عكس التوقعات، بفضل النمو الملحوظ في قطاعات التصنيع والتعدين، حسبما كشف الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 17 يناير, وأظهر بيان البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة في إنتاج الصناعات خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ما يمثل تعديلاً ملحوظًا عن التقرير الأولي الذي لم يشير إلى أي نمو.
كما تجاوزت هذه الأرقام لشهر ديسمبر توقعات السوق، حيث كان الكثيرون يتوقعون انكماشاً طفيفاً، وفقًا لتقارير موقع "بريكنق.كوم", ويعزى الأداء الإيجابي غير المتوقع بشكل رئيسي إلى النهضة في أنشطة التصنيع والتعدين، مع تعويض الانخفاض الكبير في إنتاج الخدمات والمرافق.
كذلك ساهمت زيادة بارزة في إنتاج السيارات، بلغت 1.6 بالمئة، بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع، كما أشار كيران كلانسي، رئيس الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس, وفي توجيه للعملاء، شدد كلانسي على أن هذا الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد حل إضراب كبير في فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس في نهاية أكتوبر, ومع ذلك، حذر من أنه على الرغم من الزيادة، تظل مستويات الإنتاج قليلاً أدنى من تلك المرصودة قبل الإضراب.
في حين يعد تقديم هذا الارتفاع غير المتوقع في إنتاج الصناعات رواية إيجابية في ظل عدم اليقين الاقتصادي، مؤكدًا قوة بعض القطاعات مثل التصنيع والتعدين, وتظل الديناميات المعقدة للمشهد الصناعي، المتأثر بعوامل مثل الإضرابات العمالية والتحديات الخاصة بكل قطاع، تشكل مسار اقتصاد الولايات المتحدة.
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