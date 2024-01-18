الأسهم الأوروبية تتدهور وسط تراجع توقعات خفض الفائدة وقلق بشأن معلومات الاقتصاد الصيني

(MENAFN
) شهدت جلسة التداول يوم الأربعاء الموافق 17 يناير, انخفاضًا في الأسهم الأوروبية، بفعل تراجع التوقعات بخصوص خفض الفائدة بعد تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تلمح إلى التشديد النقدي, بالإضافة إلى ذلك، ألقت البيانات الاقتصادية السلبية من الصين بظلالها على معنويات المستثمرين, وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند انخفاض نسبته 1.2 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع, ويمثل هذا الانخفاض أكبر هبوط يومي منذ شهر أكتوبر.
كما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التزام البنك بتقليل التضخم إلى مستوى الهدف المستهدف البالغ 2 بالمئة، وعلى الرغم من الاعتراف بأن هذا الهدف لم يتحقق بعد, من ناحية أخرى، حذر كلاش كنوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، من التسرع في تخفيف السياسة النقدية، مما يعكس موقفاً معقداً داخل مجتمع البنوك المركزية.
كذلك كانت تداعيات هذه التصريحات واضحة عبر جميع المؤشرات القطاعية الرئيسية، حيث تأثر قطاع العقارات بشكل خاص، وشهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.8 بالمئة, ونظرًا لحساسيته تجاه أسعار الفائدة، سجل قطاع العقارات أكبر انخفاض يومي في النسبة المئوية على مدى أكثر من شهرين.
في حين أسهمت البيانات الاقتصادية في زيادة عدم الاستقرار في السوق، حيث كشفت البيانات عن هبوط معدل النمو في الصين دون توقعات السوق للربع الرابع على التوالي, وساهم هذا الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في تعزيز تجنب المستثمرين للمخاطر, وجمعت هذه العوامل المتلازمة تحت مظلة التحدي الحساس الذي تواجهه الأسواق الأوروبية، محاولة التنقل بين سياسات البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية العالمية.
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