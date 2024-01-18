مبيعات التجزئة في أمريكا ترتفع في ديسمبر بعد ارتفاع في شراء السيارات وتخفيضات التجار

(MENAFN
) في تطور إيجابي، شهدت الولايات المتحدة زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة خلال ديسمبر، ويُرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة في شراء السيارات وعروض التخفيضات الاستراتيجية التي قدمتها التجار, وأفادت إحصائيات مكتب التجارة في وزارة التجارة بارتفاع نسبته 0.6 بالمئة في مبيعات التجزئة لهذا الشهر, ومن الملفت للنظر أن بيانات نوفمبر لم تتغير، مُظهرة ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة في المبيعات، على خلاف التقارير السابقة, وكان محللون تم استطلاع آراؤهم من قبل رويترز قد توقعوا نموًا أقل بنسبة 0.4 بالمئة في مبيعات التجزئة, ويجدر بالذكر أن أرقام مبيعات التجزئة تغطي في المقام الأول السلع ولا تُعدل للتضخم.
كما استمر إنفاق الأسر بوتيرة قوية، مع الدعم القوي من سوق العمل نسبيًا, بينما أظهر الإنفاق تباطؤًا مقارنة بمعدلات الارتفاع السريعة التي شهدناها في الربع الثالث، إلا أنه كان كافيًا لتخفيف مخاوف حدوث ركود قريب, ومع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقديم تعديلات في أسعار الفائدة لاحقًا في العام، يعبر العديد من الاقتصاديين عن ثقتهم في أن اقتصاد الولايات المتحدة جاهز لتجنب التضخم.
كذلك نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من رفع أسعار الفائدة، بلغت 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، حالياً تتراوح بين 5.25 إلى 5.50 بالمئة, وتقدم هذه الزيادة غير المتوقعة في مبيعات التجزئة لمحة عن المرونة الاقتصادية، وتوفير الطمأنينة في وجه التحديات الأوسع والتعديلات المحتملة في السياسة النقدية المستقبلية.
MENAFN18012024000045015682ID1107736153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.