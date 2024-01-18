هجمات اليمن على البحر الأحمر تعطل الشحن وتولد مخاوف بشأن سلاسل الإمداد

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، أطلق قادة الشركات تحذيرات بشأن الآثار المحتملة على الساحة العالمية لسلاسل الإمداد نتيجة لاضطرابات الشحن في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين في اليمن, ولم تؤدي الهجمات التي تستمر منذ نوفمبر فقط إلى بطء التجارة بين آسيا وأوروبا ولكنها أثارت أيضًا مخاوف بين القوى الكبرى, وتمثل الحالة تصعيدًا كبيرًا في النزاع الذي دخلت فيه إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع حماس في غزة.
كما تزعم جماعة الحوثي أنها تقوم بهذه الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين وقد أعلنت تهديدات بتوسيع استهدافها لتشمل السفن الأمريكية, ويأتي هذا التهديد ردًا على الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعهم داخل اليمن, ولم تؤدي الهجمات على السفن في البحر الأحمر فقط إلى تحدي لوجستياً للمناطق المتأثرة ولكنها أيضًا زادت من التوترات الجيوسياسية بشكل عام.
كذلك أعلن مسؤولون من الولايات المتحدة يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن قد قامت بتصنيف الحوثيين في اليمن رسمياً كـ "جماعة إرهابية", ويأتي هذا القرار كجزء من جهود واشنطن لاحتواء الهجمات على الشحن الدولي, ويمثل هذا القرار خطوة استراتيجية من قبل حكومة الولايات المتحدة لمعالجة التصعيد في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة خطورة التحديات التي تطرحها هجمات الحوثيين وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية ونقل الوقود.
MENAFN18012024000045015682ID1107736152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.