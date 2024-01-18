الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يبين تطوراً طفيفًا مع عدم اليقين الاقتصادي

(MENAFN
) في تقرير حديث، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن ارتفاع متواضع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "إف دي آي" العالمية، على عكس التوقعات السابقة, وساهم تخفيف مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية في زيادة بنسبة 3 بالمئة، مما رفع الإجمالي إلى 1.37 تريليون دولار في عام 2023، مقارنة بعام 2022.
كما أبرز التقرير أن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا على الاستثمارات العالمية. يعزى الارتفاع الإجمالي في تدفقات الاستثمار المباشر أساسًا إلى الزيادة في القيم في اقتصادات أوروبية محددة, وباستثناء هذه الاقتصادات، شهدت التدفقات انخفاضًا بنسبة 18 بالمئة.
كذلك أظهرت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الاتحاد الأوروبي تحولًا ملحوظًا من -150 مليار دولار في عام 2022 إلى 141 مليار دولار في عام 2023, وتأثر هذا التحول إلى حد كبير بتقلبات كبيرة في لوكسمبورغ وهولندا. ومع ذلك، أكد التقرير أنه باستثناء هاتين الدولتين، شهدت تدفقات الاستثمار المباشر إلى باقي الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 23 بالمئة، حيث شهدت العديد من البلدان انخفاضًا، مما يشير إلى تغيير كبير في الدول الرئيسية المستلمة.
في حين أظهر التحليل الإضافي انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الدول النامية، بإجمالي قدره 841 مليار دولار, وشهدت معظم المناطق انخفاضًا أو استقرارًا، خاصة مع انخفاض بنسبة 12 بالمئة في آسيا النامية وانخفاض بنسبة 1 بالمئة في أفريقيا, وبقيت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثابتة، مع مقاومة أمريكا الوسطى للاتجاه.
ويسلط التقرير الضوء على الديناميات المعقدة لتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي، مُظهرًا زيادة إجمالية طفيفة بينما يُسلط الضوء على تأثير عدم اليقين الاقتصادي والاتجاهات المتنوعة عبر المناطق المختلفة.
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