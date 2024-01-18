اصابات بحادث على طريق البحر الميت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت الدوريات الخارجية مع حادثي تصادم وتدهور لمركبات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنهم 9 اصابات بين البسيطة والمتوسطة .
وبينت الدوريات خلال التقرير المروري الى وقوع حاث تصادم بين مركبتين على طريق البحر الميت نتج عنه 8 اصابات بين البسيطة والمتوسطة تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الشونة الجنوبية .
كما تعاملت الدوريات مع حادث تدهور لمركبة عند محطة الموجب الأمنية ، نتج عنه اصابة واحدة متوسطة تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى غور الصافي .
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