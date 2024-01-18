الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات بينها جرافات خلال اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية، ضمن عمليتها العسكرية المستمرة لليوم الثاني.
وكان مراسل الجزيرة أفاد باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الأمعري في رام الله، في حين ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع القوات المقتحمة التي عمدت إلى تخريب ممتلكات سكان المخيم.
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