Thursday, 18 January 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو طولكرم

1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات بينها جرافات خلال اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية، ضمن عمليتها العسكرية المستمرة لليوم الثاني.


وكان مراسل الجزيرة أفاد باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الأمعري في رام الله، في حين ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع القوات المقتحمة التي عمدت إلى تخريب ممتلكات سكان المخيم.


MENAFN18012024000208011052ID1107736140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث