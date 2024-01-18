الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مخيم العروب، واعتقلت 9 فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.
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