الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب، شمال الخليل.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مخيم العروب، واعتقلت 9 فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.