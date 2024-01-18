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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب، شمال الخليل.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مخيم العروب، واعتقلت 9 فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.

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