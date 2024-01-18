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السير تكشف سبب الازدحام عند نفق الداخلية

1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير صباح اليوم الخميس بأنها تتعامل مع حادث سير عند نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور الذي تسبب بكثافة مرورية بالمنطقة .
وأشارت في تقريرها المروري إلى عدم وقوع إصابات نتيجة للحادث، وتعمل حاليا على رفع الأثر المروري وإزالة العائق لتسهيل حركة المرور.
كما تعاملت السير مع عدة حالات تعطل لمركبات في الفترة الصباحية، حيث تعاملت مع تعطل مركبة في شارع الشعب باتجاه الثامن، وتعطل مركبة أخرى على جسر المربط باتجاه الاستقلال.

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