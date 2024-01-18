السير تكشف سبب الازدحام عند نفق الداخلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إدارة السير صباح اليوم الخميس بأنها تتعامل مع حادث سير عند نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور الذي تسبب بكثافة مرورية بالمنطقة .
وأشارت في تقريرها المروري إلى عدم وقوع إصابات نتيجة للحادث، وتعمل حاليا على رفع الأثر المروري وإزالة العائق لتسهيل حركة المرور.
كما تعاملت السير مع عدة حالات تعطل لمركبات في الفترة الصباحية، حيث تعاملت مع تعطل مركبة في شارع الشعب باتجاه الثامن، وتعطل مركبة أخرى على جسر المربط باتجاه الاستقلال.
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