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ايران : مقتل 7 اشخاص بصواريخ اطلقت من الباكستان

1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني اليوم الخميس إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم.


وأضاف المسؤول أن ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في أحد الانفجارات، موضحا أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.


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