ايران : مقتل 7 اشخاص بصواريخ اطلقت من الباكستان
التاريخ
1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني اليوم الخميس إن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم.
وأضاف المسؤول أن ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في أحد الانفجارات، موضحا أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.
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