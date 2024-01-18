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الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية استهدفت بيلغورود

1/18/2024 1:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الروسية صباح اليوم الخميس، عشرة صواريخ أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود ومحيطها في المقاطعة.
وكتب على "تلغرام"، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات أو أضرار ناجمة عن الاعتداء.


وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت في المدينة حالة التأهب الجوي، وأهابت السلطات بالسكان البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ.

RT

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