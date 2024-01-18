الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية استهدفت بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الروسية صباح اليوم الخميس، عشرة صواريخ أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود ومحيطها في المقاطعة.
وكتب على "تلغرام"، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات أو أضرار ناجمة عن الاعتداء.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت في المدينة حالة التأهب الجوي، وأهابت السلطات بالسكان البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ.
RT
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