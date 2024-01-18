عمر البشر يزداد.. والفارق بين الجنسين يتقلص

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة إن معظم دول العالم شهدت تزايداً في متوسط العمر المتوقع، بينما تتقلص الفجوة بين الذكور والإناث في معدل الوفيات.

وبحسب "نيو ساينتست"، حلّل الباحث ديفيد أتانس ديل أولمو، من جامعة الكالا في إسبانيا وزملاؤه، بيانات الوفيات في 194 دولة في الفترة من 1990 إلى 2010.

وقسّم الباحثون دول العالم إلى 5 مجموعات حسب بيانات العمر وقت الوفاة.

وتكونت المجموعة ذات أعلى متوسط عمر متوقع من البلدان ذات الدخل الأعلى، مثل: أستراليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية.

وتألفت المجموعة ذات أدنى متوسط عمر متوقع من رواندا وأوغندا فقط.

وعند مقارنة المدة التي يعيشها الرجال والنساء في هذه البلدان، حدثت القفزة الأكبر بين الرجال في رواندا وأوغندا، الذين بلغ متوسط العمر المتوقع لديهم 30.85 سنة فقط في عام 1990، وارتفع بمقدار 14.37 سنة إلى 45.22 سنة في عام 2010.

وبالنسبة للنساء في هذه البلدان، ارتفع متوسط العمر المتوقع خلال هذه الفترة بمقدار 0.94 سنة فقط من 50.37 سنة إلى 51.31 سنة.

وفي المجموعة ذات متوسط العمر المتوقع الأعلى، كان متوسط الفارق 4.84 سنة في عام 1990، وهو ما يميل لصالح النساء. وانخفض هذا بشكل طفيف إلى 4.77 سنة في عام 2010.

ولاحظ الباحثون نفس الاتجاهات بالنسبة للمجموعات الثلاث الأخرى من البلدان.

واستخدم الباحثون نموذجاً للتنبؤ، توقع أن تستمر الفجوة في العمر بين الجنسين في التضييق، لتصل إلى 3.4 سنة بحلول عام 2030.