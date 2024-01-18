نتائج العرب في أمم أفريقيا.. نتائج مخيبة وأسباب متعددة

تشارك خمسة منتخبات عربية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بينهم أربعة أبطال سابقين، لكن جاءت نتائج العرب في الجولة الأولى من البطولة مخيبة لآمال جماهيرهم بشكل كبير باستثناء المغرب.

وفاز المغرب، رابع كأس العالم 2022 في قطر، 3-صفر على تنزانيا في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة لينجو من خيبة أمل أصابت العرب في الجولة الأولى من البطولة التي تستمر حتى الشهر المقبل.

وتعادلت مصر، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب سبع مرات، بصعوبة بالغة 2-2 مع موزامبيق واحتاجت لركلة جزاء عبر قائدها وهدافها محمد صلاح في الوقت المحتسب بدل الضائع لتخرج بنقطة فيما شكل إحباطا كبيرا للجماهير المصرية نظرا لأن موزامبيق أضعف منتخبات المجموعة الثانية التي تضم غانا والرأس الأخضر.

وتعادلت الجزائر، بطلة 2019، مع أنجولا 1-1 رغم أنها مرشحة بارزة للفوز باللقب بفضل تشكيلة تضم مجموعة كبيرة من المحترفين في أوروبا، بينما خسرت موريتانيا التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة على التوالي 1-صفر أمام بوركينا فاسو ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

وكان المنتخب التونسي صاحب نصيب الأسد من خيبة أمل جماهيره بعد هزيمته 1-صفر أمام ناميبيا المتواضعة التي حققت انتصارها الأول في تاريخها بالبطولة.

وأرجع علي الكعبي نجم تونس في كأس العالم 1978 الهزيمة المخجلة إلى سوء توظيف اللاعبين في الملعب، وحمل المدرب جلال القادري مسؤولية الخسارة.

وقال الكعبي لرويترز إن "الجهاز الفني لم يأخذ العبرة من الصعوبات التي واجهت منتخبي مصر والجزائر في مباراتهما الأولى وإن الكرة الأفريقية تطورت بشكل لافت مقابل تراجع الكرة التونسية والعربية".

واعتبر الكعبي أن المنتخبات الأفريقية التي لا تمتلك تاريخا كبيرا بصدد إعطاء درس لعمالقة القارة. وانتقد الدولي السابق بشدة بقاء عيسى العيدوني على مقاعد البدلاء أمام ناميبيا وأكد أن الهزيمة مخجلة وقاسية.

وتمنى أن تكون ردة فعل المنتخب التونسي قوية في المباراتين المقبلتين أمام مالي وجنوب أفريقيا رغم صعوبة ذلك.

وتعرض القادري لانتقادات شديدة خاصة بعد تصريحات القائد يوسف المساكني بشأن منحه المدرب الحرية مع زميله إلياس العاشوري بشأن أيهما يلعب في الجانب الأيمن أو الأيسر والتبادل بينهما، وذلك في إشارة إلى عدم وجود دور خططي للمدرب.

تغييرات فيتوريا

ألمح البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إلى وجود تغييرات على التشكيلة التي ستواجه غانا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية اليوم الخميس.

وقال فيتوريا "علينا الابتعاد عن الأخطاء التي ارتكبناها أمام موزامبيق. كل مباراة لها ظروف مختلفة... اللاعبون يبذلون أقصى ما لديهم. علينا التحسن دفاعيا لنكون أفضل في المباراة المقبلة... لن أقول كيف سنلعب لكن لكل مباراة قصة مختلفة. سأختار العناصر المناسبة التي ستنفذ ما أريده في الملعب".

ولم يعلن فيتوريا، الذي كان قد فاز في كافة مبارياته الرسمية مع مصر، أي ملامح للتشكيلة الأساسية أمام غانا لكنه قال إن لكل مباراة ظروفا خاصة.

وعلق مصطفى يونس قائد مصر في سبعينات القرن الماضي على التعادل مع موزامبيق قائلا إن "النتائج المخيبة للآمال للمنتخبات العربية في الجولة الأولى لها أسباب متعددة أهمها أنها باستثناء المغرب لم تدرس حالة الطقس في ساحل العاج ولذلك شاهدنا اللاعبين يتراجعون بدنيا في الشوط الثاني".

وأضاف مدافع الأهلي السابق لرويترز "أحمل لاعبي مصر مسؤولية التعادل مع موزامبيق لأنهم لعبوا بثقة مبالغ فيها وصلت إلى حد الغرور. كما أن اللاعبين لم يكن لديهم رؤية في الملعب ولا ألوم (روي) فيتوريا لأن المدرب يضع الخطوط العريضة التي ينفذها اللاعبون في الملعب ويحب أن تكون لديهم رؤية حسب سير المباراة".

وانتقد يونس أداء صلاح قائلا "لا أعلم ماذا حدث لمحمد صلاح؟ هل هو خائف على قدميه، فلينظر إلى لاعبي المغرب يصولون ويجولون بلا خوف رغم أنهم يلعبون في أبرز الأندية الأوروبية".

* الحظ السيء

قال وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن الحظ لم يحالف منتخب بلاده خلال التعادل مع أنجولا، مشيرا إلى "قسوة كرة القدم أحيانا".

وأضاف "كرة القدم تكون قاسية أحيانا لكن علينا تدارك الأمر والفوز على بوركينا فاسو (في الجولة الثانية). سيطرنا على الكرة أمام أنجولا منذ البداية للنهاية وكان يمكننا العودة لغرفة الملابس بنتيجة أفضل".

وقال الدولي الجزائري السابق حسين ياحي لرويترز "لا يمكن القول إن المنتخب الجزائري تعثر في المباراة الأولى لأنه لم تعد هناك منتخبات صغيرة وكبيرة في القارة السمراء وخير دليل نتائج الجولة الأولى التي شهدت تعادل مصر ونيجيريا والكاميرون وخسارة تونس وغانا.

"المنتخب الجزائري أدى الشوط الأول بشكل جيد وشاهدنا كل شيء من تمريرات قصيرة وفي العمق وعدة محاولات على المرمى، لكن الشوط الثاني كان مغايرا ووقع اللاعبون في فخ التساهل والتراجع البدني الرهيب".

وأوضح ياحي "خلال فترة تراجع المنتخب الجزائري، عادت أنجولا بقوة وعدلت النتيجة وشاهدنا قوة بدنية كبيرة للاعبيها في الشوط الثاني. يجب الإشادة بتغييرات مدرب أنجولا سواء للاعبين أو الخطة مما سمح لمنتخبه بالعودة للمباراة والخروج بالتعادل".

وستكون أمام المنتخبات العربية فرصة كبيرة للتعويض في الجولة الثانية التي تبدأ اليوم، وربما نجد في النهاية منتخبا عربيا يحمل الكأس في 11 فبراير المقبل.





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