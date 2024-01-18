مواجهة غير متوقعة بين براد بيت ووالد وشقيق أنجلينا جولي

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقى براد بيت بالصدفة وجهاً لوجه مع شقيق زوجته السابقة أنجلينا جولي ووالدها في افتتاح معرض صغير في بيفرلي هيلز، في الوقت الذي لا تزال قضية الطلاق مستمرة بينهما.

واختار النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والذي بلغ الستين من عمره مؤخراً، قضاء أمسية هادئة مع صديقته الجديدة إينيس دي رامون أثناء حضور معرض غاغوسيان في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، إلا أنه ودون أن يدري صادف أصهاره السابقين في المكان.

وصل براد مع إينيس في سيارة دفع رباعي سوداء وكان يرتدي سترة جلدية بنية اللون، وقميصاً بنياً من الجينز الفضفاض، وحذاءً من جلد الغزال الداكن، في حين بدت صديقته، مصممة المجوهرات، البالغة من العمر 32 عاماً، أنيقة في بنطال جلدي أسود، وحذاء أسود، وقميص أبيض بدون أكمام، وسترة محبوكة، باللون البيج.

وشوهد براد وهو يضحك ويمزح مع صديقته، بينما كان يقف على بعد أمتار قليلة من والد أنجلينا، جون فويت، وشقيقها جيمس هافن.

وقال شاهد عيان لم يتم ذكر اسمه: "لاحظ الكثيرون مدى صعوبة وجود براد في مكان صغير مع عائلة أنجيلينا، قيل لي أن جيمس، شقيق أنجلينا، كان ودوداً مع براد، لكنني لم ألاحظ بأنهما تحدثا مع بعضهما البعض، وانشغلا بالحديث مع الأصدقاء الآخرين".



وأضاف: "يُعتقد أن براد لم يكن يعلم بأن صهريه السابقين، سيحضران افتتاح المعرض، كان سام أصغري، زوج بريتني سبيرز السابق، موجوداً أيضاً، وطلب التقاط صورة شخصية مع براد، ثم تركه وانتقل للحديث مع جيمس وجون لفترة من الوقت".

وشارك سام صورة شخصية مع براد بعد انتهاء المعرض، وعلق عليها قائلاً: " معرض غاغوسيان، مع بعض الأشخاص الرائعين الليلة الماضية".

علاقة متوترة بين أنجلينا ووالدها

شهدت علاقة أنجلينا بوالدها الممثل جون فويت البالغ من العمر 85 عاماً، توتراً دام 10 سنوات، بعدما اتهمها بأنها تعاني من مشاكل عقلية، في حين كشفت بأنه أقام علاقة مع امرأة أخرى أثناء زواجه من والدتها، لكن براد بيت تمكن من

إنهاء الخصومة بينهما في 2011.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة "ذا صن"، عبّر جون فويت عن دعمه لـ "براد" قائلاً: "لقد واجه براد بعض الصعوبات مع الكحول، وآمل أن يتمكن من حل مشاكله، أنا أصلي من أجله".

وتقول التقارير، إن ابنه، جيمس، كان قد قدم دعماً كبيراً لأخته أثناء الطلاق، وغالباً ما كان يعتني بأطفالها.

وفي حديثه مع جيسيكا إنتنر، المضيفة المشاركة في برنامج "90who10"، في وقت سابق من هذا الشهر، قال جيمس، إنه وقف إلى جانب أنجلينا عندما تكشفت حياتها الشخصية أمام أعين الجمهور، وقام بتغييرات في حياته ليساندها.