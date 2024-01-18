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نوع البروتين يؤثر على شيخوخة المرأة

1/18/2024 1:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - النساء اللاتي يستهلكن كميات أكبر من البروتين من مصادر نباتية، يتطور لديهن عدد أقل من الأمراض المزمنة، ويرجح أن يتمتعن بصحة أفضل بشكل عام مع تقدمهن في السن، وفق دراسة حديثة في جامعة تافتس.

اللاتي حصلن على النسبة الأكبر من البروتين من مصادر نباتية أكثر عرضة بنسبة 46% لأن يكن أصحاء

ونُشرت الدراسة أمس في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، واستندت إلى بيانات 48 ألف امرأة، تم جمعها كل 4 سنوات بين عامي 1984 و2016. وكانت أعمارهن بين 38 و59 عاماً في بداية الدراسة، واعتبرن في صحة جيدة.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في أمراض القلب والسرطان والسكري وتدهور الصحة المعرفية والنفسية، لدى من أدرجن المزيد من البروتين في وجباتهن من مصادر مثل: الفول والبقوليات والمعكرونة والخبز، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.

وتم تعريف البروتين النباتي في عام 1984 على أنه البروتين الذي يوجد في: الخبز والخضروات والفواكه والبيتزا والحبوب والمخبوزات والبطاطس المهروسة والمكسرات والفاصوليا وزبدة الفول السوداني والمعكرونة.

وكانت النساء اللاتي حصلن على النسبة الأكبر من البروتين من هذه المصادر أكثر عرضة بنسبة 46% لأن يكن أصحاء في سنواتهن اللاحقة.

ووجد البحث أن من تناولن المزيد من البروتين الحيواني مثل: لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك والمأكولات البحرية والجبن، كن أقل عرضة بنسبة 6% للبقاء بصحة جيدة مع التقدم في السن.

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