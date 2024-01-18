للاردنيين .. وظيفة قيادية شاغرة
التاريخ
1/18/2024 1:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت الهيئة البحرية الأردنية عن رغبتها في تعبئة شاغر مدير مديرية الاتصالات البحرية وحرية الإتصال وذلك ضمن الشروط المدرجة أدناه:
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