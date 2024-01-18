شاهد موقع غارة يعتقد انها اردنية استهدفت تاجر مخدرات سوري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو ،فجر الخميس، مكان قضف استهدف تاجر المخدرات الشهير تركي الحلبي في بلدة عرمان في ريف السويداء جنوبي سوريا بعد استهداف البلدة بغارات جوية يعتقد بانها أردنية.
وكانت مصادر إعلامية سورية افادت في وقت سابق بأن مقاتلات حربية، نفذت غارتين جويتين على الأقل، في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.
وذكرت أن دوي انفجارات وقع في ريف السويداء الجنوبي قرب الحدود السورية الاردنية، ترافق مع صوت تحليق طيران حربي.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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