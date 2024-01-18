شاهد موقع غارة يعتقد انها اردنية استهدفت تاجر مخدرات سوري

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو ،فجر الخميس، مكان قضف استهدف تاجر المخدرات الشهير تركي الحلبي في بلدة عرمان في ريف السويداء جنوبي سوريا بعد استهداف البلدة بغارات جوية يعتقد بانها أردنية.

وكانت مصادر إعلامية سورية افادت في وقت سابق بأن مقاتلات حربية، نفذت غارتين جويتين على الأقل، في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.

وذكرت أن دوي انفجارات وقع في ريف السويداء الجنوبي قرب الحدود السورية الاردنية، ترافق مع صوت تحليق طيران حربي.

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