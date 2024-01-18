ياسمين عبدالعزيز: اشهد الله ان العوضي لم يخونني خلال الزواج
التاريخ
1/18/2024 12:23:06 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.
وكتبت ياسمين عبد العزيز فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور انستجرام: أشهد الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين و انفصالنا شىء قدري مش بأيدينا
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