بايدن يحض الكونغرس على مواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء الكونغرس خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء، على مواصلة المساعدات الأمريكيّة لأوكرانيا والمُجمّدة حاليا بسبب عدم الاتّفاق بين الجمهوريّين والديموقراطيّين على تمويل إضافي.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع إنّ الرئيس الأمريكي "كان واضحا لناحية أنّ عدم قدرة الكونغرس على التحرّك، يُعرّض للخطر أمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبقيّة العالم الحرّ".

وذكر المصدر نفسه أنّ بايدن (81 عاما) الذي ظلّ حتى الآن بعيدا عن المفاوضات البرلمانيّة، قد أشار إلى حصول "تقدّم مُشجّع" في المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الديموقراطيّة.

أمّا في مجلس النواب، حيث الغالبيّة للجمهوريّين، فالوضع مختلف. فقد قال رئيسه المحافظ مايك جونسون إنّ الاجتماع كان "مثمرا"، وأكّد أنّه "يتفهّم أهمّية" المساعدة المقدّمة لأوكرانيا، غير أنّه شدّد على أنّ "الأولويّة الكبرى هي الحدود" مع المكسيك، حيث يصل آلاف المهاجرين يوميا.

ويطلب الرئيس الأمريكي 61 مليار دولار لمواصلة المساعدات العسكريّة لأوكرانيا، لكنّ الجمهوريّين في مجلس النوّاب يطالبون في المقابل بتشديد واضح لسياسته المتعلّقة بالهجرة.

وقال زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ الاجتماع مع بايدن كان "إيجابيا جدا"، داعيا إلى حلّ "في الوقت نفسه" لملفّي الهجرة والمساعدات لأوكرانيا، على أساس التوافق بين الحزبين.

وأكّد أنّه "أكثر تفاؤلا من أيّ وقت مضى" حيال إمكان التوصّل سريعا في مجلس الشيوخ إلى اتّفاق في شأن هذين الملفّين، وحول مساعدة إسرائيل ودعم تايوان أيضا، وهما الأولويّتان الاستراتيجيّتان الأخريان لبايدن.

وقبل الاجتماع، شدّد المتحدّث باسم البيت الأبيض جون كيربي على "الحاجة الماسّة والعاجلة لمواصلة تسليم أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أنّ آخر مساعدة أمريكيّة أُعلِن عنها كانت في 27 ديسمبر، "ولم تكن هناك مساعدة أخرى منذ ذلك الحين ولن تكون هناك أخرى حتّى نحصل على التمويل".

ويؤدّي جونسون دورا دقيقا بعد تولّيه رئاسة مجلس النوّاب في أكتوبر إثر الإقالة غير المسبوقة لسلفه. وقد كرّر الأربعاء أّنه يريد "إجابات عن الأسئلة المتعلّقة بالاستراتيجيّة" في أوكرانيا وبـ"الهدف النهائي".

ولا يريد بعض النوّاب المنتمين إلى اليمين المتطرّف أن يسمعوا عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، وقد يُهدّدون بإطاحة رئيس مجلس النوّاب مرّة أخرى إذا ما تصرّف الأخير بدعم من الديموقراطيّين.

وقال شومر إنّ "الطريقة الوحيدة لحلّ مسألة الحدود ومسألة أوكرانيا (...) هي من خلال التوافق" بين ممثّلي الحزبَين.

والوضع غير مريح بالنسبة إلى بايدن الذي يعمل على حملته الانتخابيّة سعيا للفوز بولاية رئاسيّة ثانية، إذ إنّه يُخاطر بإغضاب مؤيّديه الأكثر تقدُّمية في حال شدّد سياسته المتعلّقة بالهجرة.





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