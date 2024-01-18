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استدعاء أكثر من 104 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة في كوريا الجنوبية

1/18/2024 12:22:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن شركة رينو كوريا موتورز وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 104 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أن الشركات الثلاث، بما في ذلك شركة كيا وشركة جيس موبيليتي لتصنيع الشاحنة الكهربائية المحلية، ستستدعي طوعا ما مجموعه 104120 وحدة من 3 طرز مختلفة.

وتشمل المشاكل، عيبا في وحدة نظام المكابح المانعة للانغلاق في أكثر من 83 ألف وحدة من طراز رينو إس إم 3، وصمامات تزود بالوقود غير صالحة في أكثر من 18900 وحدة من طراز كارينس لشركة كيا، وفقا للوزارة.


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