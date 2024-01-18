استدعاء أكثر من 104 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة في كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن شركة رينو كوريا موتورز وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 104 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أن الشركات الثلاث، بما في ذلك شركة كيا وشركة جيس موبيليتي لتصنيع الشاحنة الكهربائية المحلية، ستستدعي طوعا ما مجموعه 104120 وحدة من 3 طرز مختلفة.
وتشمل المشاكل، عيبا في وحدة نظام المكابح المانعة للانغلاق في أكثر من 83 ألف وحدة من طراز رينو إس إم 3، وصمامات تزود بالوقود غير صالحة في أكثر من 18900 وحدة من طراز كارينس لشركة كيا، وفقا للوزارة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN18012024000110011019ID1107736087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.