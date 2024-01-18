الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وبحلول الساعة 01.21 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولارا.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك في حدثين منفصلين في وقت لاحق من اليوم.

وقال بوستيك إن التضخم قد "يتأرجح" إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذرا من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولارا وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولارا.





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