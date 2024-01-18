Thursday, 18 January 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقالة وزير النقل في سنغافورة على خلفية تهم فساد

1/18/2024 12:22:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقال وزير النقل في سنغافورة، إس. إيسواران، بعد أن وُجهت له تهم فساد، وهو أحدث تطور في أكبر فضيحة سياسية تضرب البلاد منذ نحو أربعة عقود.

وأبلغ إيسواران رئيس الوزراء لي هسين لونغ أنه سيستقيل من منصبه كوزير وبرلماني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان. وقبل لي قرار إيسواران بالاستقالة.

وقال لي في بيان صادر عن مكتبه: "تعاملت الحكومة مع هذه القضية بحزم وفقا للقانون، وستستمر في القيام بذلك. أنا مصمم على الحفاظ على نزاهة الحزب والحكومة، وسمعتنا بالنزاهة والنقاء. ولا يتوقع السنغافوريون أقل من ذلك".

وتم توجيه تهم متعددة إلى السياسي، بما في ذلك تهمتان بالفساد، و24 تهمة بالحصول على "أشياء قيمة" من شخص كان لديه تعاملات تجارية معه بصفته موظفا حكوميا، وتهمة لعرقلة العدالة. وأنكر إيسواران جميع التهم وتم تمديد إيقافه حتى الأول من مارس.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107736084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث