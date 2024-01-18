استقالة وزير النقل في سنغافورة على خلفية تهم فساد

استقال وزير النقل في سنغافورة، إس. إيسواران، بعد أن وُجهت له تهم فساد، وهو أحدث تطور في أكبر فضيحة سياسية تضرب البلاد منذ نحو أربعة عقود.

وأبلغ إيسواران رئيس الوزراء لي هسين لونغ أنه سيستقيل من منصبه كوزير وبرلماني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان. وقبل لي قرار إيسواران بالاستقالة.

وقال لي في بيان صادر عن مكتبه: "تعاملت الحكومة مع هذه القضية بحزم وفقا للقانون، وستستمر في القيام بذلك. أنا مصمم على الحفاظ على نزاهة الحزب والحكومة، وسمعتنا بالنزاهة والنقاء. ولا يتوقع السنغافوريون أقل من ذلك".

وتم توجيه تهم متعددة إلى السياسي، بما في ذلك تهمتان بالفساد، و24 تهمة بالحصول على "أشياء قيمة" من شخص كان لديه تعاملات تجارية معه بصفته موظفا حكوميا، وتهمة لعرقلة العدالة. وأنكر إيسواران جميع التهم وتم تمديد إيقافه حتى الأول من مارس.





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