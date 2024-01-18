تعطّل حركة الطيران والنقل في أنحاء بشمال أوروبا بسبب الثلوج والجليد

أندريا بالاتشيانو مع مكاتب وكالة فرانس برس في أوروبا أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحامًا، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.

وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علمًا بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكنًا، بحسب متحدث. ولم تتضح فورا الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.

بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار الخميس.

كما حذر مطار ميونيخ صباح الأربعاء من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة، حسبما قالت ناطقة باسم المطار لوكالة فرانس برس.

في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في حالة "تأهب برتقالي" أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

في النروج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريبًا بعد ظهر الأربعاء فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمة النروجية. وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد "فاي" Vy انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.

في السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى كثير من حوادث المرور في غرب البلاد وجنوبها، ما سبب زحمة سير على عدد من الطرق الرئيسة.

وقالت الشرطة في بيان إن "سطح الطرق زلق جدًا والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيرًا للعاصمة ستوكهولم من "رياح قوية تترافق مع ثلوج".

- "تراكم للحوادث" -أصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقًا لعلماء المناخ.

ونصحت شركة الطيران الوطنية الألمانية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

ويُتوقّع أن تُصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا ووسطها، ثلوجٌ قد تبلغ سماكتها 40 سنتيمترًا وجليد قد يتشكّل على الطرق و"أضرار في البنى التحتيّة"، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية.

وتحدثت شرطة الولاية هناك عن "عدد كبير من الحوادث على الطرق القريبة من بادن بادن (جنوب غرب)، بينما قالت شركة السكك الحديد الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة من 320 إلى 200 كيلومتر في الساعة بسبب الظروف.

وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية وذات المسافات الطويلة، خصوصا بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت في غرب البلاد.

واصطدم سائق مركبة يبلغ 34 عامًا بشجرة وتوفي بعد انزلاقه على طريق ريفي في راينلاند بالاتينات في جنوب غرب ألمانيا.

وقالت أجهزة الطوارئ في هذه الولاية الإقليمية إنها تستعدّ لموجة من حوادث الطرق وزادت عدد موظفيها وعدد المركبات. ودعت سائقي السيارات إلى عدم سلوك الطرق إلا "للضرورة القصوى".

في أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أغلقت المدارس تحسبًا لظروف الشتاء الخطيرة.

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