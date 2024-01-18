بعض أسباب حرقة المعدة...تعرف عليها

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- Khaberni) خبرني - تعتبر حرقة المعدة المستمرة بمثابة جرس إنذار لأنها تتطلب علاجًا فوريًا، والذي قد يشمل التدخل الجراحي، وإلا فقد تؤدي إلى عواقب وخيمة وحتى تطور سرطان المريء.
السبب الرئيسي لحموضة المعدة هو ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، حيث تتصل بالمعدة عند ملتقى العضلة العاصرة للمريء السفلية.
عندما لا تعمل العضلة العاصرة السفلية للمريء بشكل صحيح أو تكون ضعيفة، يمكن أن تتسرب محتويات المعدة إلى المريء، مما يتسبب في وصول حمض المعدة إلى بطانة المريء والاتصال بها، مما يؤدي إلى تهيج المريء والتسبب في أعراض حرقة المعدة.
أسباب حرقة المعدة – الحمل، حيث أن حرقة المعدة شائعة عند النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل.
– فتق الحجاب الحاجز.
– الارتجاع المعدي.
– التدخين.
– زيادة الوزن أو السمنة.
– التوتر والضغط النفسي.
– ارتداء ملابس ضيقة وحزام.
– تناول الطعام لوجبة كبيرة.
– استخدام بعض الأدوية، وخاصةً: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل: الأيبوبروفين، والأسبرين، والمهدئات، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
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