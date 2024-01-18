بعض أسباب حرقة المعدة...تعرف عليها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر حرقة المعدة المستمرة بمثابة جرس إنذار لأنها تتطلب علاجًا فوريًا، والذي قد يشمل التدخل الجراحي، وإلا فقد تؤدي إلى عواقب وخيمة وحتى تطور سرطان المريء.

السبب الرئيسي لحموضة المعدة هو ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، حيث تتصل بالمعدة عند ملتقى العضلة العاصرة للمريء السفلية.

عندما لا تعمل العضلة العاصرة السفلية للمريء بشكل صحيح أو تكون ضعيفة، يمكن أن تتسرب محتويات المعدة إلى المريء، مما يتسبب في وصول حمض المعدة إلى بطانة المريء والاتصال بها، مما يؤدي إلى تهيج المريء والتسبب في أعراض حرقة المعدة.

أسباب حرقة المعدة – الحمل، حيث أن حرقة المعدة شائعة عند النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل.

– فتق الحجاب الحاجز.

– الارتجاع المعدي.

– التدخين.

– زيادة الوزن أو السمنة.

– التوتر والضغط النفسي.

– ارتداء ملابس ضيقة وحزام.

– تناول الطعام لوجبة كبيرة.

– استخدام بعض الأدوية، وخاصةً: مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل: الأيبوبروفين، والأسبرين، والمهدئات، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.