إجراءات استباقية لضبط ارتفاع الأسعار قبيل رمضان وحماية المستهلك تطمئن المستهلكين

MENAFN - Amman Net) مع اقتراب شهر رمضان، يتخوف المستهلكون من احتمالية ارتفاع أسعار السلع، في ظل استمرار التوترات الأمنية في مضيق باب وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين، الذين يتوقعون تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة نتيجة لهذه التطورات.

هذه التداعيات دفعت الحكومة إلى توجيه الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة، نظرا لتصاعد الهجمات على القوات الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

ومن مقترحات صندوق النقد الدولي الأردن لتجنب تلك التداعيات، تخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.

من المخاوف المترتبة على ما يحدث في باب المندب وفق خبراء، ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية المختلفة، الأمر الذي يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عندما تأثرت المملكة ارتفاعا في أسعار بعض السلع، مما أدت إلى معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

أبرز التداعيات

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يقول إن التأثيرات تتواصل وتتسارع عندما نتحدث عن الأوضاع في باب المندب والبحر الأحمر، خاصة عن النظر إلى احتمال توسع الحرب إلى حرب إقليمية أوسع، مشيرا إلى أن دعوة الولايات المتحدة إلى عدم التوسيع في الحرب على الإسرائيلية على غزة، تعد مؤشرا يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة.

ويشدد عايش على أن الحرب الإسرائيلية في غزة لها تداعياتها المختلفة على دول المنطقة، خاصة على الأردن، حيث تأثر قطاع السياحة بشكل مباشر إلى جانب قطاعات أخرى.

يبين أن هذه التأثيرات، إذا حدثت، ستتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما ينعكس على معدلات التضخم والأسعار، وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات الفائدة، مما يؤثر سلبا على إمكانيات النمو الاقتصادي ويضر بالمستهلكين.

وبحسب تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن تكاليف شحن البضائع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 160 و170٪ تقريبًا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي بعض الحالات بنسبة تتراوح بين 60 و100٪ للشاحنات والحاويات القادمة من أميركا الشمالية وأوروبا. كما ارتفعت رسوم تأمين البضائع المستوردة أيضًا.

تم الاتفاق بين غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة الملاحة الأردنية والنقابة اللوجستية الأردنية على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات نتيجة للتطورات في البحر الأحمر، بهدف حل مشكلة وصول الحاويات من الموانئ المختلفة إلى ميناء العقبة بتكلفة مناسبة.

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع بشكل محدود

لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تتبنى توصيات قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني، على وقع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من تداعيات على المنطقة، ومسط تساءل أردنيون ما إن كانت أسعار السلع ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان المقبل.

في هذا السياق يؤكد المدير العام للمؤسسة المدنية، سلمان القضاة أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 لما بعد شهر رمضان وحتى حزيران المقبلين على الأقل.

المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش يشير إلى أن الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية ارتفاع أسعار الفواكه والخضار نظرا لتصديرها إلى الخارج بشكل كبير، وفتح باب التصدير بشكل كامل، موضحا أنه رغم تلقي شكاوى حول ارتفاع أسعار بعض السلع إلا أنه بشكل محدود.

ويرى العموش أن تخوفات البعض من ارتفاعات في أسعار السلع نتيجة لزيادة تكاليف الشخص ونقص المواد المتوقعة نظرا للأحداث السياسية، محذرا المواطنين من عدم التسرع في الشراء تحسبا لاحتمال ارتفاع الأسعار أو نفاد المنتجات من السوق، مؤكدا وجود العديد من البدائل المتاحة بكميات كافية.

رغم أن الإجراءات الحكومية تظهر فاعلية إلى حد ما، إلا أن الضرورة تقتضي أن تكون هذه الإجراءات مستمرة على مدار العام، وليس فقط خلال فترات زمنية معينة مثل شهر رمضان، وبالتالي يجب وضع سياسات واضحة مع استخدام السلطات القانونية لمعاقبة المتجاوزين، بحسب العموش .

من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة تحديد السقوف السعرية على السلع المرتفعة لضبط الأسواق في حال وجود ارتفاعات غير مبررة ، الا ان العموش يرى أن هذه الاجراءات غير كافية ولا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · د. حسين العموش يشدد على أهمية اتخاذ إجراءات لتجنب ارتفاع أسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان

تحذيرات صندوق النقد

من جانبه حذر صندوق النقد الدولي تحذيرا من تأثير استمرار الحرب على الوضع الاقتصادي الأردني وتداعياته.وأشار إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%.

ويقول صندوق النقد إن وتيرة النمو الاقتصادي المتواضعة في الأردن؛ التي تتراوح سنويا بين 2-3 %ليست كافية لإحداث تغيير ملموس في مستويات البطالة، موضحا أن البطالة التي تبلغ 22% لا زالت مرتفعة.

ويشير في تقرير إلى أن تداعيات الحرب على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب واتسع نطاقها، زاد تأثيرها على الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن للحرب على غزة "تأثيرا سلبيا فوريا" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.