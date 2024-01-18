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هآرتس: لم يتم إبلاغ المسؤولين الأمنيين باتفاقية نقل الأدوية

1/18/2024 12:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لم يتم إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الذي سيتم بموجبه نقل الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.


وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، فإن المسؤولين عرفوا بإمكانية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون فحصها، من خلال تصريح القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق.


ووفقا للصحيفة، فإن رئيس الموساد الذي قاد المفاوضات لم يذكر تفاصيل الاتفاق إلا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إليه.


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