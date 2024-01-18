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قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

1/18/2024 12:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دولة قطر أنه تم إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها بين حركة حماس وإسرائيل بشأن إدخال أدوية ومساعدات لقطاع غزة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على منصة إكس، إنه "تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".


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