قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دولة قطر أنه تم إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها بين حركة حماس وإسرائيل بشأن إدخال أدوية ومساعدات لقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على منصة إكس، إنه "تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".
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