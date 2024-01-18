الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنّ السفينة التي تعرضت لهجوم في خليج عدن أميركية "جينكو بيكاردي".



وأضاف سريع، أنه تم استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنّ سفينة تعرضت لهجوم على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.



وجاء في بيانها "أصاب نظام جوي مسير السفينة في جانبها الأيسر"، وأضاف أن حريقا نشب على متن السفينة لكنه أخمد. و"السفينة وطاقمها في سلام ويتجهون إلى مقصدهم التالي".



وكانت وكالة رويترز نقلت عن وكالة بريطانية للأمن البحري، أن سفينة تعرضت لهجوم بمسيّرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون في المنطقة.



وقالت "وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية" (يو كاي إم تي أو) إن الهجوم تسبب "بحريق على متن السفينة تم إخماده"، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي.



وأضرت حملة الحوثيين بشدة بالشحن الدولي وجعلت بعض الشركات توقف مؤقتا عبور سفنها في البحر الأحمر وتدفعها نحو قطع رحلة أطول وأكثر كلفة حول إفريقيا.



ومنذ 19 تشرين الثاني، توالت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ ويقول الحوثيون إنهم ينفذون هجماتهم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

