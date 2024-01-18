حزب العمل الإسرائيلي سيقدم مقترحا لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب العمل الإسرائيلي أنه سيقدم للكنيست مقترحا لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة.
وقال في بيان "يوم الاثنين المقبل، سيقدم حزب العمل اقتراحًا بحجب الثقة للإطاحة بالحكومة".
واعتبر أنه لا ثقة بحكومة لا تضع "عودة المختطفات والمختطفين في سلم أولوياتها، حكومة تهتم بمصالحها الفاسدة وليس بمن يضحون بحياتهم من أجلها".
ويتطلب سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح، ويحظى الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست.
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