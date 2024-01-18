حزب العمل الإسرائيلي سيقدم مقترحا لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب العمل الإسرائيلي أنه سيقدم للكنيست مقترحا لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة.



وقال في بيان "يوم الاثنين المقبل، سيقدم حزب العمل اقتراحًا بحجب الثقة للإطاحة بالحكومة".



واعتبر أنه لا ثقة بحكومة لا تضع "عودة المختطفات والمختطفين في سلم أولوياتها، حكومة تهتم بمصالحها الفاسدة وليس بمن يضحون بحياتهم من أجلها".



ويتطلب سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح، ويحظى الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست.

