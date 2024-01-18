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بعد ابتلاعهم البنزين .. إصابة جنود من البحرية الإسرائيلية

1/18/2024 12:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 7 من أفراد فرقة الزعانف البحرية الإسرائيلية بجروح طفيفة مساء الأربعاء بعد أن انقلب زورق حربي كانوا على متنه قرب شاطئ عسقلان.


وذكر موقع "واللا" العبري أن الأفراد السبعة ابتلعوا البنزين المختلط بمياه البحر وتم إجلاؤهم إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج الطبي.


وقال قائد قاعدة أشدود إنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث على الفور.
وأفاد الموقع العبري بأن زورقا من نوع "دابور" يحمل أفرادا من فرقة الزعانف البحرية انقلب قبالة ساحل عسقلان، مؤكدا أن الزورق لم يتم انتشاله بعد.


وأشار "واللا" إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود المصابين.


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