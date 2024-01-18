تفاصيل الحالة الجوية في المملكة وتحذيرات من الصقيع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، وأجزاء من مناطق البادية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والسهول.

