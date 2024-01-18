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5 جرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري بالضفة

1/18/2024 12:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وقال المراسل إن قناصة الاحتلال انتشروا على أسطح المنازل بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر في سماء المخيم.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من منازل المخيم، وأنه يمكن سماع صوت انفجارات.


وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات المقتحمة التي عمدت إلى تخريب ممتلكات سكان المخيم.


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