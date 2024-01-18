5 جرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال المراسل إن قناصة الاحتلال انتشروا على أسطح المنازل بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر في سماء المخيم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من منازل المخيم، وأنه يمكن سماع صوت انفجارات.
وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات المقتحمة التي عمدت إلى تخريب ممتلكات سكان المخيم.
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