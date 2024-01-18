مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لهيئة الخدمة والإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها.
كما ستناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 لوزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
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