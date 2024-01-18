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مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان

1/18/2024 12:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لهيئة الخدمة والإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها.


كما ستناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 لوزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.


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