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إعلام سوري يرجح تنفيذ غارات أردنية على مواقع مهربي مخدرات في السويداء

1/18/2024 12:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أفادت وسائل إعلام سورية فجر الخميس، إن طائرات حربية شنت غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية.
ورجحت وسائل إعلام سورية أن تكون الطائرات التي شنت الغارات أردنية، فيما لم يصدر بيان رسمي من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
المرصد السوري، نشر عبر صفحته على منصة "إكس"، "طائرات حربية أردنية استهدفت مواقع في قريتي ملح وعرمان بريف دمشق بالقرب من الحدود الأردنية.
وشهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من مهربي مخدرات فيما كثفت القوات المسلحة الأردنية حملتها على تجار المخدرات بعد اشتباكات مع عشرات الأشخاص الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.




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