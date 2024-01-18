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الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران

1/18/2024 12:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول استخباراتي باكستاني بارز، اليوم الخميس، أن الجيش الباكستان شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "لا يسعني إلا أن أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان استهدفت داخل إيران".


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