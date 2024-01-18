الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران

الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران
التاريخ
1/18/2024 12:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول استخباراتي باكستاني بارز، اليوم الخميس، أن الجيش الباكستان شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "لا يسعني إلا أن أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان استهدفت داخل إيران".
MENAFN18012024000208011052ID1107736024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.