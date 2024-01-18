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الجيش: إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 إلى مدينة الحسين الطبية

1/18/2024 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.


وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، للاطمئنان على حالة المصاب الأولية والتي كانت مستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الصحية.


يشار إلى أن إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.


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